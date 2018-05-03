Cosby ve Polanski hakkında karar: Üyelikten çıkarıldılar

Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen aktörler Bill Cosby ve yönetmen Roman Polanski’nin üyelikten çıkarılmasına karar verdi.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun salı gecesi üyelik standartlarının gözden geçirdiği, davranış standartlarına uygun olarak değerlendirmede bulunulduğunu bildirildi. Açıklamada, kararın akademi üyelerinin yaptığı oylamanın ardından alındığı belirtildi.

2002’de “The Pianist” ile en iyi yönetmen Oscar’ını kazanan Polanski, 1977’de fotoğraf çekimleri sırasında birlikte oynadığı 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırı suçunu işlemiş olayın yıllar sonra ortaya çıkmasından sonra ABD’den kaçmıştı. Cosby ise geçen hafta Pennsylvania’da cinsel tacizden suçlu bulunmuştu.

Daha önce yaklaşık 100 kadın tarafından taciz ve istismarla suçlanan yapımcı Harvey Weinstein’da Oscar üyeliğinden çıkarılmıştı.

(Candemir Sarı /İHA)