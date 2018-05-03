Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 20°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
102483
ALTIN
179.369
DOLAR
4.2522
STERLİN
5.7584
EURO
5.0890
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Cosby ve Polanski hakkında karar: Üyelikten çıkarıldılar

Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen aktörler Bill Cosby ve yönetmen Roman Polanski’nin üyelikten çıkarılmasına karar verdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:08
Cosby ve Polanski hakkında karar: Üyelikten çıkarıldılar

Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen aktörler Bill Cosby ve yönetmen Roman Polanski’nin üyelikten çıkarılmasına karar verdi.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun salı gecesi üyelik standartlarının gözden geçirdiği, davranış standartlarına uygun olarak değerlendirmede bulunulduğunu bildirildi. Açıklamada, kararın akademi üyelerinin yaptığı oylamanın ardından alındığı belirtildi.

2002’de “The Pianist” ile en iyi yönetmen Oscar’ını kazanan Polanski, 1977’de fotoğraf çekimleri sırasında birlikte oynadığı 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırı suçunu işlemiş olayın yıllar sonra ortaya çıkmasından sonra ABD’den kaçmıştı. Cosby ise geçen hafta Pennsylvania’da cinsel tacizden suçlu bulunmuştu.

Daha önce yaklaşık 100 kadın tarafından taciz ve istismarla suçlanan yapımcı Harvey Weinstein’da Oscar üyeliğinden çıkarılmıştı.

(Candemir Sarı /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Suriye ve Irak’taki tahmini asker sayısını açıkladı
ABD Suriye ve Irak’taki tahmini asker sayısını açıkladı
Hindistan’daki kum fırtınasında bilanço artıyor
Hindistan’daki kum fırtınasında bilanço artıyor
Rusya’dan Ermenistan açıklaması
Rusya’dan Ermenistan açıklaması
BM: “Suriye’de savaş bitmedi”
BM: “Suriye’de savaş bitmedi”
Kenya’da sel felaketi: 100 ölü
Kenya’da sel felaketi: 100 ölü
Bir anda kaymaya başlayan araç kadını ezdi
Bir anda kaymaya başlayan araç kadını ezdi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim