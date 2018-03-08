Cinderes’te Mehmetçik ve ÖSO’ya sevgi seli

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Afrin’e doğru ilerleyen Özgür Suriye Ordusu, iki köyü teröristlerden temizledi. Aylardır köyde kurtarılmayı bekleyen köylüler, Mehmetçik ve ÖSO’yu sevgi seli ile karşıladı. Sevinç gözyaşı döken köylülerin kimileri askerlere sarıldı, kimileri sokaklara çıkıp oynadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Suriye’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e ilerleyişini sürdürüyor. Cinderes’e üç koladan giren TSK ve ÖSÖ birlikleri Mezra ve Maristal Hatip köylerini teröristlerden tamamen temizledi. Mehmetçik ve ÖSO birlikleri bölge halkı tarafından sevinç gösterileri ile karşılandı, köylüler sevinç gözyaşları döktü.

ÖSO askeri çıplak ayakla çatışmaya koştu

Mezra ve Maristal Hatip köylerinde ÖSO askerinin çıplak ayakla çatışmaya koşması dikkatlerden kaçmadı. Maristal Hatip köyündeki sığınaklar kameralara yansıdı. ÖSO’nun ilerleyişi anbean görüntülendi.