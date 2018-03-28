Cinayet mi kaza mı ?

Arjantin’in Buenos Aires şehrinde cinayet gibi bir olay yaşandı. Bir otomobil, yolun sağ kısmında yürüyen çifte yöneldi ve hızla onlara çarptı. Havada takla atan kadın olay yerinde can verirken, eşi yaralandı. Sürücüyse olay yerinden kaçtı.