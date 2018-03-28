Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114129
ALTIN
170.833
DOLAR
3.9966
STERLİN
5.6368
EURO
4.9333
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Cinayet mi kaza mı ?

Arjantin’in Buenos Aires şehrinde cinayet gibi bir olay yaşandı. Bir otomobil, yolun sağ kısmında yürüyen çifte yöneldi ve hızla onlara çarptı. Havada takla atan kadın olay yerinde can verirken, eşi yaralandı. Sürücüyse olay yerinden kaçtı.

28 Mart 2018 Çarşamba 10:09

Arjantin’in Buenos Aires şehrinde cinayet gibi bir olay yaşandı. Bir otomobil, yolun sağ kısmında yürüyen çifte yöneldi ve hızla onlara çarptı. Havada takla atan kadın olay yerinde can verirken, eşi yaralandı. Sürücüyse olay yerinden kaçtı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Guta’dan tahliyeler sürüyor
Doğu Guta’dan tahliyeler sürüyor
Pekin’de hava kirliliği tehlikeli boyutlarda
Pekin’de hava kirliliği tehlikeli boyutlarda
Köy evinin yıkımı kötü bitti
Köy evinin yıkımı kötü bitti
BM korkunç bilançoyu açıkladı
BM korkunç bilançoyu açıkladı
ABD’den flaş Sincar açıklaması
ABD’den flaş Sincar açıklaması
İdlib’de hava saldırısı: 1 ölü, 15 yaralı
İdlib’de hava saldırısı: 1 ölü, 15 yaralı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim