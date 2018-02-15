Çin geleneksel Ay takvimine göre ’Köpek Yılı’na giriyor

Yeni yılın ilk günüyle aynı zamanda Çinliler için en önemli geleneksel bayram olan Bahar Bayramı da başlıyor. Ailelerin bir araya gelmesinin büyük önem taşıdığı yılbaşı akşamında, ülkenin birçok noktasında başta Çin mantısı (jiaozi) olmak üzere farklı yemekler hazırlanıyor, Çinliler arife akşamında zengin bir sofranın etrafında bir araya geliyor. Bayramı Çin ana karasında yaşayanların dışında, başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm Çinliler coşku içinde kutluyor.

Havai fişek yasakları coşkuyu azaltıyor

Diğer yandan, bayramın en önemli unsurları arasında kabul edilen havai fişekler ve çatapatlarla ilgili kısıtlamalar bu yıl daha da sıkılaştırıldı. Çin’in özellikle kuzey kesiminde görülen yoğun hava kirliliğiyle mücadele etmek ve yaşanan güvenlik sorunlarının önüne geçmek için kent merkezlerinde havai fişek fırlatılmasına yasak getirildi.

Sosyal medyada yer alan bazı yorumlarda, havai fişeklerin görsel güzelliği ve gürültüsünün yokluğunda bayramın tadının kaçtığı belirtilirken, hava kirliliğinin artmasından endişe ettikleri gerekçesiyle yasaklara destek verenler de oldu.

Dünyanın en büyük iç göç hareketi

Çin’de Bahar Bayramı’nda, ülkenin farklı bölgelerinde yaşayanların memleketlerine hareket etmeleriyle dünyanın en büyük iç göç hareketi yaşanıyor.

Bahar Bayramı’nda bir haftalık resmî tatil bulunmasına rağmen, Bahar Bayramı trafiği adı verilen bu süreç, yaklaşık 40 günlük bir süreye yayılıyor. Çin’deki yaklaşık 300 milyon göçmen işçiden birçoğu, yalnızca bu bayramda memleketine dönebiliyor. Bu yıl, söz konusu süre zarfında ülke genelinde yaklaşık 3 milyar seyahat gerçekleştirileceği öngörülüyor. Çin’in geleneksel 12 hayvanlı takvimine göre, yeni yılın ilk günü bu yıl 16 Şubat’a denk geliyor. 2019’da Domuz Yılı’na girecek Çin halkı, 2017’yi ise Horoz Yılı olarak kutlamıştı.