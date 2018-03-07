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Cerablus’ta patlama: 5 ölü

Fırat Kalkanı operasyonuyla terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Cerablus’ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

07 Mart 2018 Çarşamba 15:58
Cerablus’ta patlama: 5 ölü

Fırat Kalkanı operasyonuyla terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Cerablus’ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonuyla terör örgütü DEAŞ’tan temizlediği Cerablus’ta gerçekleştirilen saldırıda aralarında 4 sivil savunma görevlisi ve 1 sivilin olduğu 5 kişi hayatını kaybederken, en az 6 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralıların arasında çocukların da bulunduğu bildirilirken, polis kontrol noktasının hedef alındığı kaydedildi.

(İHA)
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