"Burseya Dağı’ndaki tüneller ABD projesi”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, TSK’nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ilerleyişine devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’i PKK/YPG’den temizleyerek Türkiye’nin güneyini güvenlik altına almak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan ÖSO güçlerinden Cephe Şamiye’nin Komutanı Ebu Ali Siccu, Zeytin Dalı Harekatını değerlendirdi. Ali Siccu, ÖSO olarak harekata iyi bir başlangıç yaptıklarını, bazı bölgeleri teröristlerden temizlediklerini belirterek, bu savaşın biraz zaman alacağını söyledi. Ali Siccu, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin halkını PKK’nın elinden kurtarmak istediklerini söyledi.

Siccu, Afrin hakkında insanların yanlış bilgiye sahip olduğunu, PKK’nın dediğinin aksine Afrin’in sadece Kürt şehri olmayıp, Kürtler ve Arapların yüzlerce değil binlerce yıldır birlikte yaşadığı bir şehir olduğunu belirterek, onların dediği gibi bir Kürt şehri olsa bile Afrin’in bir Suriye şehri olduğunu vurguladı. Ali Siccu, PKK’nın insanları zorla kendine hizmet ettirmeye çalıştığını vurguladı. Siccu, PKK’lı teröristler arasında İngiltere, Amerika, Fransa ve Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinden gelenlerin de olduğunu ve bunların Suriye’nin yerlileri olmayıp Kandil’den ve İran’dan geldiğini belirtti.

“SİVİLLERE ZARAR VERMİYORUZ”

Ali Siccu, PKK’nın DEAŞ gibi güçlü bir medya destekçisi olduğunu belirtti ve onlar için Avrupa’da sosyal medyayı kullananlar bulunduğuna dikkat çekerek, PKK’nın iddia ettiğinin aksine ÖSO’nun yalnızca askeri noktaları hedef aldığını, sivillere yönelik bir harekette bulunmadığını belirtti.

Ali Siccu, Suriye devriminin, gösterdiği zulme karşı sabırlarının taştığı için Beşar Esad’a karşı bir savaş olarak başladığını, hedeflerinin Suriye’de zulmü bitirmek olduğunu söyledi. Siccu, savaşın başlangıcında Suriye’nin yüzde 80’ini ellerinde bulundurduklarını belirterek, daha sonra Avrupa, Birleşmiş Milletler, Amerika ve Arap devletleri, Suriye rejiminin yanında yer alınca muhalif güçleri terörist olarak lanse etmeye başladıklarını ileri sürdü. Bu fikrin DEAŞ terör örgütünün Suriye’ye girmesiyle başladığını ifade eden Siccu, daha sonra PKK terör örgütünü ortaya çıkardıklarını söyledi. Ali Siccu, DEAŞ’ın Suriye’nin elinden aldığı bütün toprakları PKK’ya devrettiğine dikkat çekerek, PKK’nın da ABD’nin desteğini aldığını belirtti. Ali Siccu, Azez’de halen 300 bine yakın mülteci bulunduğunu, PKK’nın Azez’deki mülteci kampını füzelerle vurduğunu, bunların kanıtı olarak ellerinde fotoğrafları bulunduğunu söyledi.

Siccu, PKK tünellerinin birinci ve ikinci dünya savaşında Nazilerin yaptığı tünellere benzediğini belirterek, PKK’nın bugünkü Naziler olduğunu, kendilerinden başka kimseyi yanlarında kabul etmediklerini ifade etti.

"TÜNELLER ABD PROJESİ"

Ali Siccu, terörist başı Abdullah Öcalan’ın ilk beslendiği yerin Suriye olduğunu ve PKK’nın burada palazlandığını söyledi. Siccu, Burseya Dağı’ndaki tünelleri PKK’nın tek başına yapamayacağına dikkat çekerek, buradaki hendek ve tünellerin beton bloklardan oluştuğunu, PKK’nın tek başına yapacağına inanmadıklarını, bu projeyi Amerikalı mühendislerin çizdiğini kaydetti.