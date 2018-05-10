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Burası Hamburg !

Almanya’nın Hamburg kentinde şiddetli yağış nedeniyle aralarında Türk ailelerin de bulunduğu evler sular altında kaldı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 23:52
Burası Hamburg !

Almanya’nın Hamburg kentinde şiddetli yağış nedeniyle aralarında Türk ailelerin de bulunduğu evler sular altında kaldı.

Almanya’nın Hamburg kentinde yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış, bazı caddeleri sular altında bıraktı. Bazı yerlerde ise yağmurla birlikte fındık büyüklüğünde dolu yağdığı görüldü. Şehrin Bergedorf ve Mümmelmansberg semtlerinde etkili olan şiddetli yağmur, Bille Nehri’nin taşmasına neden olurken, nehir kenarındaki birçok ev sular altında kaldı. Evlerde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bazı caddeler sel nedeniyle uzun süre trafiğe kapatılırken, bazı tren ve otobüs seferleri iptal edildi.

Steinbeker Haupstr Caddesi’nde oturan Murat Comart ve Feramus Zoroğlu da yağmurdan etkilenerek zarar gördü. 15 yıldır aynı bölgede yaşadığını söyleyen Zoroğlu, “Koltuklarımız kullanılamaz hale geldi. Motorum su içinde kaldı" dedi.

Yan binada oturan Murat Comart ise “16 yıldır bu evde oturuyorum. Hamburg çok yağmur yağan bir yer olmasına rağmen ilk kez evimiz sular altında kaldı. Ailem evde mahsur kaldı, dışarı çıkamıyor. Umarım zararımızı sigortalar karşılar" diye konuştu.

Mümmelmansberg Caddesi’nde evi olan Ramazan Soyuer de yağmurun çok şiddetli yağdığını belirterek, “Resimleri çekip Facebook’a yükledim ve ’bakın, Almanya’da yağmur yağınca hiçbir yer suda kalmıyor’ diye yorum yazdım. Aradan 2 saat geçmeden oturduğum evin arkasındaki ev sular altında kaldı. Oyun parkı ve otoparklar adeta dere yatağına dönüştü. 15 yıldır ilk kez böyle bir olayla karşılaştım" dedi.

(Erdal Altuntaş /İHA)
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