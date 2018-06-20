Buldukları 300 bin euroyu evsizlere dağıtan çifte hapis

Belçika’nın Assenede şehrinde boş bir evde buldukları 300 bin euroyu evsizlere dağıtan evsiz çift, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Belçika’nın Assenede kentinde evsiz bir çift, sahipsiz bir evde dikiş makinesinin altındaki çantada 300 bin euro buldu. Buldukları parayı diğer evsizlerle paylaşan Joey D. (32) ve Kimberley A. (33), olayın ortaya çıkması ile 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Polis sorgusunda adresi olmayan boş evleri işgal ederek hayatlarını sürdürdüklerini anlatan Kimberley A., öldüğünü duydukları dul bir kadının evini soymak için girdiklerini itiraf etti. Polise çatıdan içeri girerek işe yarar şeyler aradığını söyleyen Kimberley A., “Gözüme antika bir dikiş makinası ilişti. Gençliğimde hep bunun gibi bir dikiş makinam olsun isterdim. Onu kurcalarken altında bir çanta buldum, içi para doluydu” dedi.

Ölen dul kadının oğlu, çift hakkında 40 bin euro manevi tazminat talep etti.

(İHA)