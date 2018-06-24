Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95852
ALTIN
189.011
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1387
EURO
5.4311
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Bu ülkede kadınlar ilk kez trafiğe çıktı

Suudi Arabistan’da kadınlar, yasağın kaldırılmasının ardından ilk kez dün gece direksiyon başında trafiğe çıktı.

24 Haziran 2018 Pazar 12:35
Bu ülkede kadınlar ilk kez trafiğe çıktı

Suudi Arabistan’da kadınlar, yasağın kaldırılmasının ardından ilk kez dün gece direksiyon başında trafiğe çıktı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in Eylül’de yayımladığı kararnameyle yasağı kaldırmasıyla kadınların 24 Haziran itibariyle trafiğe çıkabileceği onaylanmıştı. Kararın yürürlüğe girmesiyle ehliyetini alan Suudi kadınlar, dün gece yarısı ilk kez trafiğe çıktı. Trafikte araç kullanan kadınlar, bu yasağın değişime işaret ettiğini belirtirken, bazı kadınlar ise araç kullanmayı tercih etmediklerini söyledi.

Kararın kaldırılmasının ekonomide olumlu gelişmeleri getireceği düşünülürken, ülkede otomobil satışlarında artış bekleniyor. Otomobil şirketlerinin satışları arttırmak için kadınlara yönelik reklamlar ürettiği ülkede, kadınlar için pembe tabelalı özel otoparklar açıldı.

Yabancı ülkelerden daha önce sürücü ehliyeti almış olan Suudi kadınlar, ehliyetlerinin ülkede de onaylanmasıyla kullanmaya başladı. Daha önce ehliyet almamış olanlar ise devlet okullarında eğitim alarak, ehliyet almaya hak kazanıyor. Suudi Arabistan’da 2020’ye kadar yaklaşık 3 milyon kadının trafiğe çıkması bekleniyor.

Uluslararası Af Örgütü, yasağın kaldırılmasını "doğru yönde küçük bir adım" olarak nitelendirirken, kadınlara karşı ayrımcılığa yol açan diğer uygulamalara da son verilmesi çağrısında bulundu.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk sonuçlar dünya basınında
İlk sonuçlar dünya basınında
Mısır’da OHAL 3 ay daha uzatıldı
Mısır’da OHAL 3 ay daha uzatıldı
ABD’de yaşayan Suriyelilerden Dışişlerine plaket
ABD’de yaşayan Suriyelilerden Dışişlerine plaket
Gazze’deki çatışmalarda dün 206 Filistinli yaralandı
Gazze’deki çatışmalarda dün 206 Filistinli yaralandı
Eserleri açık arttırmaya çıkacak
Eserleri açık arttırmaya çıkacak
Eski Güney Kore Başbakanı 92 yaşında öldü
Eski Güney Kore Başbakanı 92 yaşında öldü
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim