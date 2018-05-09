Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
100056
ALTIN
180.543
DOLAR
4.2706
STERLİN
5.7964
EURO
5.0713
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Brüksel’de tren istasyonunda silah sesleri

Belçika’nın başkenti Brüksel’de silahlı bir kişinin ateş etmesi sonucunda panik yaşandı. Kimsenin yaralanmadığı olayda polis alarma geçti.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 21:15
Brüksel’de tren istasyonunda silah sesleri

Belçika’nın başkenti Brüksel’de silahlı bir kişinin ateş etmesi sonucunda panik yaşandı. Kimsenin yaralanmadığı olayda polis alarma geçti.

Brüksel’deki kalabalık Güney Tren İstasyonunda, silahlı bir saldırgan yere ateş etti. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Brüksel polisi güvenlik kameralarının incelendiğini ve bir adamın elindeki silahla yere ateş ettiğini sonrasında olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Silah seslerinin tren istasyonda paniğe yol açtığı, olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Polisin şüpheliyi aradığı belirtildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öfkeli boğa kadını hedef aldı
Öfkeli boğa kadını hedef aldı
Macron ABD’yi eleştirdi
Macron ABD’yi eleştirdi
İsrail: Suriye’den 20 füze atıldı
İsrail: Suriye’den 20 füze atıldı
Malezya’da seçimi muhalefet kazandı
Malezya’da seçimi muhalefet kazandı
Putin ve Netanyahu Orta Doğu’yu görüştü
Putin ve Netanyahu Orta Doğu’yu görüştü
İran’da "Trump" protestosu
İran’da "Trump" protestosu
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim