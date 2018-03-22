Bovling topunu tavana nişanladı

Afganistan’da ilk kez bovling oynayan şahıs, salonu birbirine kattı.
Topu zamanında elinden çıkaramayan acemi bovlingçi, kazara tavanı hedef aldı. Topun çarptığı tavanda hasar oluşurken, o komik anlar da amatör kameraya yansıdı.(İHA)
Afganistan’da ilk kez bovling oynayan şahıs, salonu birbirine kattı.
Afganistan’da ilk kez bovling oynayan şahıs, salonu birbirine kattı.
Topu zamanında elinden çıkaramayan acemi bovlingçi, kazara tavanı hedef aldı. Topun çarptığı tavanda hasar oluşurken, o komik anlar da amatör kameraya yansıdı.(İHA)