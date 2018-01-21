Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116289
ALTIN
162.802
DOLAR
3.8022
STERLİN
5.2840
EURO
4.6536
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

BMGK, Afrin için toplanıyor

Fransa, Afrin operasyonunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırmasının ardından toplanma kararı aldı.

21 Ocak 2018 Pazar 22:27
BMGK, Afrin için toplanıyor

 Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye tarafından başlatılan Afrin operasyonunun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı. Le Drian, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı” ifadelerini kullanmıştı.

Bakan, “Fransa, Suriye’deki durumdan son derece endişeli. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyini son derece ciddi olan ‘insani riskleri’ görüşmek üzere toplantıya çağırıyoruz” demişti. Le Drian, sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’nin Afrin operasyonu açıklaması
İngiltere’nin Afrin operasyonu açıklaması
Katalonya'da yine Puigdemont önerildi
Katalonya'da yine Puigdemont önerildi
Filipinler’de Mayon yanardağı patladı
Filipinler’de Mayon yanardağı patladı
Dünya Ekonomik Forumu yarın başlıyor
Dünya Ekonomik Forumu yarın başlıyor
ABD'den Afrin açıklaması: "Kapsam ve süresi sınırlı olmalı"
ABD'den Afrin açıklaması: "Kapsam ve süresi sınırlı olmalı"
Almanya’dan Afrin operasyonu açıklaması
Almanya’dan Afrin operasyonu açıklaması
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim