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BM’den Trump’ın skandal ifadelerine sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın sarfettiği “b.k çukuru ülkeler” İfadelerine Birleşmiş Milletler'den çok sert tepki geldi.

12 Ocak 2018 Cuma 14:40
BM’den Trump’ın skandal ifadelerine sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Amerika ve Afrika ülkelerini kastederek "B.k çukuru ülkelerden neden göçmen alıyoruz" şeklindeki sözlerine Birleşmiş Milletler’den çok sert tepki geldi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Trump’ın açıklamalarının ’şok edici ve utanç verici’ olduğunu söyledi. Colville, yaptığı açıklamada Trump’ın sözlerini tanımlamak için ’ırkçı’ dışında bir sözcük olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhuriyetçi ve Demokrat partili milletvekilleri ile "tarafsız bir mülteci anlaşması teklifi" üzerine gerçekleştirilen bir toplantıda sarf ettiği iddia edilmiş, Beyaz Saray’dan bir yalanlama gelmemişti. Trump’ın bu cümleyi Afrika ülkeleri, El Salvador ve Haiti’yi kast ederek kullandığı belirtilerek Trump’ın bu ülkeler yerine Norveç’ten mülteci almak yönünde bir çıkış yaptığı ifade edilmişti. ABD Başkanı Trump’ın birkaç hafta önce de Haitili’ler için "hepsi Aidsli" ifadesini kullandığı bildirilmişti.

Son Güncelleme: 12.01.2018 15:01
Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpBirleşmiş Milletler
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