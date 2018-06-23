BM’den "Rus ordusu Moldova’dan çekilsin" kararı

Rus ordusunun, Moldova’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Transdinyester’den çıkması için yapılan oylamada, Rus askerlerinin çekilmesi kararı çıktı.

Moldova hükümeti BM genel kurulunun toplanarak garantör ülke olan Rusya’nın askerinin Moldova’dan bağımsızlığını tek taraflı olarak ilan eden Transdinyester’den çekilmesinin oylanmasını talep etmişti. BM genel kurulunun gelen talebi kabul etmesinin ardından yapılan oylamada Rus askerlerinin bölgeden çekilmesi kararı çıktı.

ABD, Kanada, Avusturya, Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, Polonya, Portekiz gibi ülkeler karara kabul oyu verirken, Ermenistan, Beyaz Rusya, Küba, İran, Nikaragua, Suriye ve Venezüella gibi ülkeler Rusya’nın yanında yer alarak öneriyi reddettiler.

Rusya Federasyonu’nun BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky BM genel kurulunda yaptığı konuşmada, “Rusya’nın Moldova’da garantör ülke olduğu bir sır değil. BM genel kurulu kararıyla bir bölünme hedefliyorsanız bunu başardınız” diyerek bu karar sonrası Moldova’da istikrarsızlığın ortaya çıkacağını söyledi.

MOLDOVA CUMHURBAŞKANI RUSYA’YI DESTEKLEDİ

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ise verilen kararı eleştirerek, Rusya ordusunun Moldova’dan çekilmesini sorunu büyütmeye neden olacağını ifade etti. Dodon, çatışma ortamının yaşanmaması için Rus askerinin bölgede çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

(Erhan Altıparmak /İHA)