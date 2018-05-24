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BM’den Kuzey Kore ve ABD’ye çağrı

Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Antonio Guterres, ABD ve Kuzey Kore zirvesinin iptal edilmesinin ardından taraflara diyalog çağrısında bulundu.

24 Mayıs 2018 Perşembe 18:54
BM’den Kuzey Kore ve ABD’ye çağrı

Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Antonio Guterres, ABD ve Kuzey Kore zirvesinin iptal edilmesinin ardından taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel sekreteri Antonio Guterres, İsviçre’de Cenevre Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada iptal edilen ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un zirvesine ilişkin açıklama yaptı. Guterres, Haziran ayında yapılması planlanan zirvenin iptal edilmesinden dolayı derin bir hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Singapur’da yapılması planlanan ABD-Kuzey Kore zirvesinin iptal edilmesinden dolayı oldukça endişeli olduğunu ifade eden Guterres, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasına barışçıl bir yol bulmak için taraflara diyalogları sürdürme çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, bugün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la 12 Haziran’da Singapur’da yapacağı zirvenin iptal edildiğini bir mektupla açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yapacağı zirvenin "büyük ihtimalle" erteleneceğini ifade etmişti. Daha önce de Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD’nin bölgedeki ortak tatbikatları devam ederse ve nükleer silahlardan vazgeçilmesi konusunda ABD ısrar ederse zirvenin iptal edileceğini açıklamıştı.

Öte yandan, Kuzey Kore Hamgyong kentindeki Punggye-ri nükleer deneme tesisinin patlayıcılarla imha etmeye başlamıştı.

(İHA)
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