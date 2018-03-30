BM’den küresel ısınma uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “İklim değişikliği hala bizden çok daha hızlı ilerliyor. Bu olay insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehdittir” dedi.

Önümüzdeki iki yıl boyunca küresel emisyonları en az yüzde 25 oranında azaltmak için siyasi irade, yenilik ve finansman çağrısında bulunan BM başkanı Guterres yaptığı açıklamada, “Dünya liderleri tarafından kabul edilen ve Aralık 2015 yılında yapılan Paris Anlaşması yürürlüktedir. Bilim adamları artık 2020’de hızlandırılmış bir eylem yapılmadıkça, Paris hedefinin ulaşılamaz hale gelebileceğinden endişe ediyorlar. 2017’nin iklim kargaşasıyla geçti. Uzmanlar 2018’in daha fazlasını getireceğine dikkat çekiyorlar. Ülkelerin harekete geçmesi için daha ne kadar alarm zilinin çalması gerektiğini merak etmeye başlıyorum” dedi.

“KÜRESEL FELAKETLER 2017’DE ZİRVE YAPTI”

Guterres, “Bu olayı insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehdittir. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Dünya Bankası ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın son bilgileri, iklim değişikliğinin hızının durmak bilmediğini gösteriyor. Enerji ile ilgili karbondioksit emisyonlarının yüzde 1,4 oranında artmış ve 32.5 milyar ton tarihin en yüksek rakamıdır. Dahası, havaya bağlı felaketler sebebiyle 320 milyar dolar ekonomik zarara yol açarak 2017’de zirve yapmıştır. 2017 Atlantik kasırgası en yıkıcı olanıdır. Sosyal ve ekonomik anlamda, bir anda onlarca yıllık gelişim yıkılmıştır. Güney Asya’da, büyük muson selleri 41 milyon insanı etkiledi. Afrika’da şiddetli kuraklık yaklaşık 900 bin insanı evlerinden etti. Kontrol edilemeyen yangınlar dünya çapında yıkıma neden oldu. Kutuplarda kışın deniz buz örtüsü en düşük ve okyanuslarda sıcaklık en üst seviyede seyretmiştir" ifadelerini kullandı.

Gelecek sene New York’ta iklim mücadelesinin düzeyini yakalamaya yönelik küresel mücadeleyi artırmayı amaçlayan bir iklim zirvesini toplayacağını belirten Guterres, “Taş Devri sona ermedi çünkü dünya taşlardan çıktı. Daha iyi alternatifler olduğu için sona erdi. Aynı şey günümüzde fosil yakıtlar için de geçerlidir. 2020 yılına kadar sera gazı emisyonlarının en az yüzde 25 oranında azaltılması şarttır” diye konuştu.

(Candemir Sarı /İHA)