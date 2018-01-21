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BM, Yemenliler için 3 milyar dolar yardım talebinde bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’deki iç savaşın yol açtığı insani kriz için 3 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu.

21 Ocak 2018 Pazar 21:38
BM, Yemenliler için 3 milyar dolar yardım talebinde bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’deki iç savaşın yol açtığı insani kriz için 3 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, "11.3 milyondan fazla Yemenlinin hayatta kalmak için acilen yardıma ihtiyacı var. Çocuklar yoksulluk ve acı içinde büyüyor. Yaklaşık iki milyondan fazla çocuk okula gidemiyor. Beş yaşın altındaki 1.8 milyon çocukta beslenme yetersizliği görülüyor" denildi.

OCHA, çocukların tıbbi destek alamadıkları takdirde ölme ihtimallerinin 10 kat daha arttığını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü ise hijyen ve sağlık koşullarının bozulmasına bağlı olarak yaklaşık 2 bin 200’den fazla Yemenlinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmişti. Ayrıca 2015 yılında Suudi liderliğindeki bir askeri koalisyonun Yemen’e girmesi sonucu 10 bin Yemenli çocuk öldürülmüştü.

Son Güncelleme: 22.01.2018 09:34
Anahtar Kelimeler:
YemenInsani YardımYemen Iç SavaşBirleşmiş Milletler
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