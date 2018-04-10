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BM Güvenlik Konseyinden ’Suriye’ uyarısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye’nin Duma kentinde kimyasal silah kullanımı iddiaları da dahil olmak üzere, son zamanlarda artan şiddet olaylarının, çok yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

10 Nisan 2018 Salı 08:53
BM Güvenlik Konseyinden ’Suriye’ uyarısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye’nin Duma kentinde kimyasal silah kullanımı iddiaları da dahil olmak üzere, son zamanlarda artan şiddet olaylarının, çok yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

BMGK Genel Sekreteri Staffan de Mistura, Güvenlik Konseyi’nin acil bir toplantısında yaptığı konuşmada, “Son gelişmeler Genel Sekreterin uyardığı tehlikelerden çok daha önce ortaya çıkıyor. Orta doğu fay hatlarının birbirinden tamamen farklı olmasına rağmen birbirleri ile bağlantılı hal almıştır. Çatışan küresel ve bölgesel güçlerin çıkarları ile birbirine karışarak yıkıcı biçime dönüşmüştür."

Ölümcül saldırıların ve savaştan zarar gören insanların büyük acı çektiğini ve acıların ortasında kaldığını, ilk önceliğin sivilleri korunması gerektiğine dikkati çeken De Mistura, herkesi uluslararası hukuka saygılı olmayı ve ihtiyacı olan tüm insanlara insani yardım sağlanması gerektiğini söyledi.

Suriye’de, insani yardımların teslimatını ve ihtiyaç sahiplerinin tıbbi tahliyelerini mümkün kılmak için çatışmaların derhal durdurulmasını yineleyen De Mistura, Güvenlik Konseyi’nin 2401 sayılı kararına tam olarak saygı gösterilmesini istedi.

Savaşta parçalanmış ülkedeki durumun keskin bir şekilde bozulduğuna dikkat çeken De Mistura, Suriye’deki artan çatışmaların yanı sıra sözde bir kimyasal silah saldırısında öldürülen düzinelerce raporlar bulunduğunu söyledi.

KİMYASAL SALDIRI İDDİALARI OPCW TARAFINDAN ARAŞTIRILIYOR

Aynı zamanda Konseyi bilgilendirmek üzere söz alan Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilci Yardımcısı Thomas Markram, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin (CWC) uygulanmasını izleyen ve dünyayı bu tür saldırılardan kurtarmak için çalışan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) olduğunu bildirdi. Thomas Markram, geçtiğimiz hafta sonundan bu yana iddia edilen olaylar hakkında bilgi toplamak ve bu iddia edilen saldırı hakkındaki bulgularla ilgili çalışmasını sürdürdüğünü, en kısa zamanda rapor haline getireceğini açıkladı.

“Kimyasal silahların kullanımı statüko olamaz. Bu tür silahların kurbanlarını yaşamaya devam edemeyiz” diyen Thomas Markram, “Bugün söylenecek ne yazık ki, çok az şey var. Kimyasal silah kullanımı haksızlıktır. Sorumlu olanların hesaba katılması gerekiyor ”şeklinde konuştu.

(İHA)
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