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"Biz Türkiye ve Erdoğan ile gurur duyuyoruz"

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da gurur duyuyoruz. Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti ilan edilmesi kararına da tepkiyi gösteren ilk isim oldu" dedi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 20:31
"Biz Türkiye ve Erdoğan ile gurur duyuyoruz"

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mescid-i Aksa Dayanışma Gecesi için Malatya’ya gelen Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Filistin Alimleri Heyeti Genel Sekreteri Mohmmad Kheir Musa ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta verilen yemekte bir araya geldi. Başkan Selahattin Gürkan, Filistin’in içlerinde kanayan bir yara olduğunu belirterek, “Müslüman ferasetlidir. Bir Müslüman aynı senaryolarla sınanıyorsa, burada kendimizi sorgulamamız lazım. Şimdi elimizde istatistikler var. Müslümanlar kimler tarafından öldürülüyor. Yüzde 96’sı Müslüman Müslüman’ı öldürüyor” diyerek bu durumun acı bir tablo olduğunu söyledi.

Gürkan, Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti olarak tanındığını hatırlatarak, “Yıl 2017, aradan 100 yıl geçmiş. ABD kalkıp geldi 100 yıl sonra Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etti. Biz burada kendimizi sorgulamayacak mıyız. Hakikaten ülkemizin kaderi ile özdeşleşmiş Türkiye’de bir Cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanımız aynı zamanda dünya mazlum haklarının lideri konumunda. Allah uzun ömürler versin” diyerek, İslam aleminde yaşanan tüm olumsuzlukların son bulması temennisinde bulundu.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri ise, Malatya’da gördükleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Biz Türkiye ile gurur duyuyoruz. Türk insanı, Türkiye’yi sevdikleri gibi Filistin’i de seviyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da gurur duyuyoruz. Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti ilan edilmesi kararına da tepkiyi gösteren ilk isim oldu. Kudüs ile ilgili dünya kamuoyunda bir bilinç oluşturdu. Gerek Malatya’da, gerek gitmiş olduğumuz tüm İslam ülkelerinde şu mesajı vermek istiyoruz. Kudüs, sadece Filistinlilerin toprakları değil, tüm Müslümanların toprakları, tüm Müslümanların sorunudur. Türkiye’deki Müslümanlar şunları unutmasınlar. Bir gün Kudüs’ü ziyaret ettiklerinde Osmanlı’nın her köşe başında hatıraları olduğunu, medeniyeti olduğunu görecekler” diye konuştu.

Son Güncelleme: 01.01.2018 21:21
Anahtar Kelimeler:
HamasTürkiyeRecep Tayyip ErdoğanFilistinEbu Zuhri
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