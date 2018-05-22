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Binlerce memur sokağa indi

Fransa’nın başkenti Paris’teki aylardır devam eden hükümet karşıtı protestolara kamu çalışanları da katıldı.

22 Mayıs 2018 Salı 19:11
Binlerce memur sokağa indi

Fransa’nın başkenti Paris’teki aylardır devam eden hükümet karşıtı protestolara kamu çalışanları da katıldı.

Fransa’da aylardır süren grev ve gösterilere bugün memurlar katıldı. Paris’in Cumhuriyet (Republique) Meydanı’da toplanan çeşitli sendikalara üye kamu çalışanlarının hedefinde ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vardı. Sokağa çıkan memurlar Macron’un 2022 yılına kadar kamu çalışanlarından 120 bin kişiyi işten çıkaracak olmasını protesto etti. Genel İş Sendikasının organizasyonuyla diğer sendikaların da destek verdiği protesto gösterisine, sağlık çalışanları ile güvenlik birimlerinde görevli polisler ile hava yolu ve demir yolu çalışanları da katıldı.

İç İşleri Bakanlığı Paris’teki yürüyüşe katılanların sayısını 17 bin dolayında verirken, sendikalar 30 bini aşkın katılım olduğunu belirtti. Daha önceki protestolarda göstericilerin aralarına, anarşist grupların katılmış olması sebebi ile tedbir alan sendikalar, taşkınlıkları önlemek için gösteri yürüyüşü güzergâhı boyunca yol kenarlarına şerit çektiler. Cumhuriyet Meydanında başlayan protesto yürüyüşü Nation meydanında sona erdi.

(Tansu Sarıtaylı /İHA)
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