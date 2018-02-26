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Beyaz Saray’dan Kuzey Kore’ye mesaj

ABD, ’nükleer silahsızlanma’ konusunda Kuzey Kore ile görüşmeye açık olduğunu bildirdi.

26 Şubat 2018 Pazartesi 10:37
Beyaz Saray’dan Kuzey Kore’ye mesaj

ABD, ’nükleer silahsızlanma’ konusunda Kuzey Kore ile görüşmeye açık olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray tarafından dün yapılan açıklamada, ABD’nin nükleer silahsızlanma konusunun sonuca kavuşması için Kuzey Kore ile Güney Kore ve uluslararası komitelerin de katılacağı bir toplantıya açık olduğu kaydedildi. Açıklamada, Kuzey Kore tamamen nükleer silahlardan arındırılana kadar, barışçıl baskı kampanyalarına devam edeceklerini belirtti.

Nükleer silahlanmadan vazgeçmenin Kuzey Kore’nin faydasına olacağını kaydeden Beyaz Saray, Pyongyang’ın gün içerisinde açıklama yapması halinde görüşmeye hazır olduklarını ve Kuzey Kore’nin atacağı adımı nükleer silahsızlanmaya gidecek olan uzun yolun ilk hamlesi olarak kabul edeceklerini ifade etti. Bununla birlikte, ABD’nin Kuzey Kore’nin nükleer çalışmalarını tamamen sonlandırdığına emin olması gerektiği bildirildi.

(İHA)
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