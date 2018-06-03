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Berlin Katedrali’nde bir saldırgan vuruldu

Almanya’nın Berlin kentinin en büyük katedrallerinden Berlin Katedrali’nde saldırgan tavırlar sergileyen bir kişi, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

03 Haziran 2018 Pazar 22:59
Berlin Katedrali’nde bir saldırgan vuruldu

Almanya’nın Berlin kentinin en büyük katedrallerinden Berlin Katedrali’nde saldırgan tavırlar sergileyen bir kişi, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan ve şehrin en büyük katedrallerinden biri olan Berlin Katedrali’nde elindeki bıçakla etrafa zarar veren Avusturya doğumlu bir kişi polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda saldırgan, polisin kurşunlarıyla ağır yaralanırken, bir polis memuru da yanlışlıkla meslektaşının tabancasından çıkan kurşunla hafif yaralandı.

Olayla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı’na açıklama yapan Berlin polisi basın sözcüsü Winfrid Wenzel, “Saat 16.05’te bize bir ihbar geldi. Berlin Katedrali’nde elinde bıçak olan bir adamın saldırgan davranışlar sergilediği ve etraftaki eşyalara zarar verdiği bilgisi verildi” dedi. Polisin aldığı ihbar üzerine hemen olay yerine intikal ettiğini söyleyen Wenzel, “Olay yerine giden polis arkadaşlarımız önce içerideki yaklaşık 100 ziyaretçiyi dışarı çıkararak bu şahsı sakinleştirmeye çalıştılar. Polis arkadaşlarımızın defalarca bıçağı yere bırakmasını talep etmelerine rağmen elindeki bıçağı bırakmadı” şeklinde konuştu. Saldırganın hiçbir ikazı ciddiye almaması üzerine önce biber gazı kullanıldığı söyleyen Wenzel, ”Bunda başarılı olamayınca ve şahıs, saldırgan tutumlarına devam edince polis silahını çekerek saldırganı vurmak zorunda kaldı. Saldırgan Avusturya vatandaşı ve 53 yaşında. Bu arada polisin kurşunlarından başka bir polis de yanlışlıkla isabet aldı” dedi. Saldırının ne amaçla gerçekleştirildiğini henüz bilmediklerini belirten Wenzel, ”Terör eylemi olduğunu söylememiz bu durumda henüz doğru olmaz. Bunun için soruşturmanın sonuçlarını beklememiz gerekli. Şahıs uyuşturucu veya alkol etkisinde miydi, önceden sabıkası var mıydı, bütün bunları inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

Polisin kurşunlarıyla ciddi yara alan saldırgan hastanede tedavi altına alındı. Hafif yaralanan polis memuru ise taburcu oldu. Saat 18.00’de katedralde yapılması planlanan akşam ayini iptal edilirken, Berlin polisi de katedralin etrafını bantla çevirdi ve sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı.

(İHA)
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