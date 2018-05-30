Belçika’daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Belçika’nın Liege şehrinde meydana gelen 3 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını DEAŞ üstlendi.

Belçika’nın Liege kentinde dün 2 polis ve bir sivilin öldüğü silahlı saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi. Belçika’nın Liege şehrinde dün bir kahvehanenin önünde cezaevinden 24 saat izinli çıkan saldırgan ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 polis memuru ile olay yerinden aracıyla geçen bir kadın hayatını kaybederken, 2 polis memuru da ağır yaralanmıştı. Silahlı saldırgan, çatışmada bir liseye sığınmıştı. Burada bir kadını rehin alan saldırgan okulda büyük bir paniğe neden olurken, okul güvenlik güçleri tarafından kısa sürede boşaltılmıştı. Okulun boşaltılmasıyla birlikte binayı abluka altına alan özel harekat, saldırganı girdikleri çatışmada öldürmüştü.

Benjamin Herman adındaki saldırganın ayrıca hapisten çıkmadan önce de bir mahkumu sert bir cisimle başına vurarak öldürdüğü ortaya çıktı.

(İHA)