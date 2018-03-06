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Belçika’da nükleer tehdide ’iyot’ seferberliği

Belçika Hükümeti nükleer risklere karşı iyot tabletler dağıtmaya başladı.

06 Mart 2018 Salı 21:18
Belçika’da nükleer tehdide ’iyot’ seferberliği

Belçika Hükümeti nükleer risklere karşı iyot tabletler dağıtmaya başladı.

Belçika Hükümeti nükleer risklere karşı tedbir amaçlı iyot tabletler dağıtmaya başladı. İyot tabletler, Belçika genelini kapsayacak şekilde eczanelerden ücretsiz olarak alınabilecek. Hükümet kaynakları bu tedbirin son yıllarda meydana gelen nükleer felaketlerden edinilen derslerden dolayı kaynaklandığını açıkladı. Açıklamada, "Bu uygulama 2011 yılında Japonya’daki Fukushima felaketi ve yeni ulusal ve uluslararası öneriler temelinde alınmıştır" denildi.

İyot tabletlerin, ne zaman, ne şekilde kullanılacağı ve nasıl saklanacağı gibi bilgilerin eczaneler vasıtası ile öğrenileceği duyuruldu. Ulusal Atom Enstitüsü (IRE), "İyot tabletleri risk bölgelerinde yer alan belediyelerde yaşayan tüm sakinlere tavsiye edilir” açıklamasında bulundu.

Bir felaket durumunda iyot tabletlerin solunum yoluyla oluşacak radyo aktife karşı önleyici yönü var.

Özellikle triodbezi kanseri, radyo aktif sızıntıya maruz kalan insanlarda sıkça görülen bir kanser türüdür. Bebek ve çocukların, bu tür felaketlerde en fazla hasar alan kitle olduğu vurgulanıyor.

(Necmi Tüfekçi /İHA)
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