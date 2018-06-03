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Batan kaçak göçmen gemisindeki ölü sayısı 46’ya yükseldi

Tunus’un güneyinde batan ve kaçak mültecileri taşıyan gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya yükseldiği öğrenildi.

03 Haziran 2018 Pazar 22:22
Batan kaçak göçmen gemisindeki ölü sayısı 46’ya yükseldi

Tunus’un güneyinde batan ve kaçak mültecileri taşıyan gemide hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya yükseldiği öğrenildi.

Tunus Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Sfaks vilayetine bağlı Kerkene Adası’ndan 5 mil açıkta batan ve yasa dışı göçmenleri taşıyan teknede hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya yükseldiği açıkladı. Yapılan açıklamada deniz kuvvetleri tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 60 Tunuslu ve 68 göçmeninde kurtarıldığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik ve Ulusal Ordu’ya bağlı dalgıçlar ile yürütülen arama çalışmaları hala devam ediyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)
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