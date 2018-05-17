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Başbakan Yıldırım, İbadi ile Irak seçimlerini görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin telefonda Irak’taki genel seçimleri görüştüğü ifade edildi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 18:28
Başbakan Yıldırım, İbadi ile Irak seçimlerini görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin telefonda Irak’taki genel seçimleri görüştüğü ifade edildi.

Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım Iraklı mevkidaşı Haydar İbadi ile yaptığı telefon görüşmesinde ikilli ilişkilerin geliştirtmesi, bölgedeki gelişmeler, Irak genel seçimleri ve Filistin’deki durumu değerlendirdi. Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Yıldırım’ın ramazanın gelmesi ve seçimlerin tamamlanması münasebetiyle kutlamada bulunduğu ifade edilerek, “Telefon görüşmesinde İbadi, 12 Nisan’da yapılan seçimlerin terör tehditlerine rağmen güvenli ortamda gerçekleştirilmesinin güvenlik güçlerimiz için bir başarı olduğunu söyledi” denildi. Başbakan Yıldırım’ın, Irak’a her türlü desteği vermekte hazır olduğu belirtilen açıklamada, “Türkiye Irak’ın istikrarına önem vermektedir. İbadi’nin başbakanlık döneminde ilişkilerde ilerleme kaydedilirken, İbadi buna karşı teşekkürlerini dile getirdi” denildi.

ABD Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’den taşınmasını kararının iki lideri tarafından kınandığı ifade edilen açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, ABD Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’den taşınmasını 60’tan fazla Filistinlinin ölümüne neden olduğunu vurgularken Irak Başbakanı Haydar İbadi, dünya kamuoyuna meydana okuyan tek taraflı bu kararın Kudüs gerçeğini değiştirmeyeceğini vurguladı” denildi.

(Abdulkadir Hacıoğlu /İHA)
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