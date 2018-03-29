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Başbakan Yıldırım: "AB’ye yakışmıyor”

Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye’nin Afrin’de de Fırat Kalkanı bölgesinde de Irak’ın kuzeyinde de verdiği mücadeleler insanlık mücadelesidir. Bu sebeple marjinal terör öğütlerinin FETÖ örgütünün PKK bölücü terör örgütünün propagandasıyla algı operasyonu ile Türkiye hakkında kanaat oluşturmak Avrupa Birliğine yakışmıyor” dedi.

29 Mart 2018 Perşembe 23:22

Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye’nin Afrin’de de Fırat Kalkanı bölgesinde de Irak’ın kuzeyinde de verdiği mücadeleler insanlık mücadelesidir. Bu sebeple marjinal terör öğütlerinin FETÖ örgütünün PKK bölücü terör örgütünün propagandasıyla algı operasyonu ile Türkiye hakkında kanaat oluşturmak Avrupa Birliğine yakışmıyor” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna-Hersek’teki Uluslararası Saray Bosna Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin AB üyelik süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Yıldırım, “Türkiye AB’ye üye olmak istiyor. Ancak bunu ne pahasına olursa olsun yapmak istemiyor. Müslüman kimliğimizi koruyarak, değerlerimizi koruyarak biz AB üyesi olabiliriz. Bize bundan vazgeç diyorlarsa o zaman böyle bir birliğin bize bir faydası olmaz” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda Türkiye’nin AB ile yaşadığı problemler olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, “AB ile olan problemlerimizin sebebi çok açık. Türkiye bulunduğu coğrafyada üyesi olduğu NATO’nun sınırlarını korumak için bir mücadele veriyor. Türkiye’nin güney sınırları NATO’nun sınırlarıdır” ifadelerini kullandı.

“BİZİM BÖLGEDE VERDİĞİMİZ MÜCADELE AVRUPA’NIN GÜVENLİK MÜCADELESİDİR”

Türkiye’nin aynı anda DEAŞ, PKK, PYD, FETÖ gibi birden fazla terör örgütü ile mücadele ettiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, “Bu örgütlerin yanı sıra Suriye ve Irak’ta yaşanan iç savaştan otorite boşluğundan büyük bedel ödeyen milyonlarca insan vatanlarını terk edip ülkemize gelmek zorunda kalmıştır. Biz onlara kucak açtık. Bizim bölgede verdiğimiz mücadele Avrupa’nın güvenlik mücadelesidir. Türkiye terörle mücadeleyi vermemiş olsa, yerinden yurdundan edilen milyonlarca insana sahip çıkmamış olsaydı emin olun ki terör, göç ve mülteci akını Balkanları da Avrupa’yı da istila eder ve buralarda hayat yaşanmaz hale gelirdi” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin bölgedeki mücadelesine karşılık Avrupa ülkelerinin bazı marjinal gruplara sahip çıkmasının Türkiye’yi üzdüğünü belirten Yıldırım, “Bunu kabul etmek mümkün değil. Türkiye Afrin’de de Fırat Kalkanı bölgesinde de Irak’ın kuzeyinde de verdiği mücadeleler insanlık mücadelesidir. Bu sebeple marjinal terör öğütlerinin FETÖ örgütünün PKK bölücü örgütünün propagandasıyla algı operasyonu ile Türkiye hakkında kanaat oluşturmak Avrupa Birliğine yakışmıyor” dedi.

“FETÖ ÖRGÜTÜ AKILLARINI EMPERYALİST EMELLERE KİRAYA VEREN GÜRUHLARDIR”

15 Temmuz darbe girişimine değinen Başbakan Yıldırım, “Bu darbe girişimini sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, hükümetimizin kararlılığı, ama her şeyden önemlisi 81 milyon vatandaşımızın meydana inmesi ile etkisiz hale getirdik ve darbecilere darbeyi vurduk. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi ezanlarımız dinmedi” şeklinde konuştu.

Darbe girişiminin arkasında FETÖ’nün olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, “FETÖ örgütünün en önemli özelliği şudur; ne kadar kutsal değeriniz varsa o değerleri en aymaz şekilde kullanan, kendi hedeflerine ulaşmak için her şeyi mubah sayan, daha da kötüsü akıllarını emperyalist emellere kiraya veren güruhlardır” ifadelerini kullandı.

FETÖ’nün tam anlamı ile bir terör örgütü olduğunu söyleyen Binali Yıldırım, örgütün yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm dünya ülkeleri için tehdit oluşturduğunu belirtti.

(İHA)
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