Barzani Moskova’da

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, aralarında Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Hawrami’nin de yer aldığı IKBY hükümeti üst düzey heyeti ile birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi. Barzani’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ve Rus devlet petrol şirketi Rosneft’in daveti üzerine düzenlediği ziyaret esnasında Rusya’nın 2. Dünya Savaşı’nı kazanmasının 73. yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek Zafer Günü kutlamalarına katılması bekleniyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu /İHA)