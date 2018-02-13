Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 10°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115548
ALTIN
162.034
DOLAR
3.7947
STERLİN
5.2750
EURO
4.6850
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi

Banka hata yapınca bir anda dünyanın en zengini oldu

Belçikalı Luc Mahieux, 2 trilyon euroluk servetiyle kısa süreliğine dünyanın en zengin insanı unvanına sahip oldu.

13 Şubat 2018 Salı 11:40
Banka hata yapınca bir anda dünyanın en zengini oldu

Belçika’nın Ardenler bölgesindeki Dinant kasabasında yaşayan Luc Mahieux, bankanın yaptığı bir hata sayesinde 2 trilyon euroluk servetiyle dünyanın en zengin insanı oldu. Kredi kartından kesilen 35 euroluk bir alışverişin güvenli olmadığını düşünen Mahieux, otomatik ödemenin durdurulması talimatı verdi. Banka ödemeyi durdurarak paranın hesaba geri yatırdı. Banka görevlisi 35 euro yerine 2 trilyon 35 euro yatırınca dünyanın en zengin insanı Luc Mahieux oldu.

Mahieuux yaptığı açıklamada, banka hesabındaki rakamı görünce ilk anda şaşkınlık geçirdiğini belirterek, "Bir anda tüm sorunlarımın çözüldüğünü düşündüm. Ne de olsa dünyanın en zengin insanıydım" dedi.

Mahieux, banka şubesini arayarak durumu bildirdi ve kredi kartını da bloke ettirdi. Başından geçen olayı sosyal medya hesabında paylaşan Belçikalı, çok sayıda arkadaşlık isteği geldiği, kendisinden maddi yardım isteyenlerin de olduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 13.02.2018 12:25
Anahtar Kelimeler:
BelçikaDünyanın En Zengin Insanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Burseya Dağı’ndaki tüneller ABD projesi”
"Burseya Dağı’ndaki tüneller ABD projesi”
Kosova'da Türk bayrağını indirmeye çalıştılar
Kosova'da Türk bayrağını indirmeye çalıştılar
ABD'de bin 300 uçuş iptal edildi
ABD'de bin 300 uçuş iptal edildi
LPG yüklü kamyon kaza yaptı, faciaya ramak kaldı
LPG yüklü kamyon kaza yaptı, faciaya ramak kaldı
Köln'de camiye lazer ışıklı saldırı
Köln'de camiye lazer ışıklı saldırı
Rusya Devlet Başkanı Putin’in rakipleri kimler?
Rusya Devlet Başkanı Putin’in rakipleri kimler?
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim