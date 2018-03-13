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Bakan Kaya, BM Genel Kurulu’na seslendi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu kapsamındaki Genel Tartışmalar Bölümünde, BM Genel Kurulu’na seslendi.

13 Mart 2018 Salı 21:32
Bakan Kaya, BM Genel Kurulu’na seslendi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu kapsamındaki Genel Tartışmalar Bölümünde, BM Genel Kurulu’na seslendi.

Bakan Kaya, Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu kapsamındaki Genel Tartışmalar Bölümünde, BM Genel Kurulunda konuştu. Son 15 yılda kadınların güçlenmesi için yapılan çalışmalar ve dünya mazlumlarına verilen desteği anlatan Kaya, "Savaş, terör ve göçün kadın ve çocuklar üzerinde açtığı derin yaraları hafitletmek için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Ben sadece Suriyeli kadınların değil, aynı zamanda Rohingya kadınlarının gözlerindeki acılara şahit olmuş bir kadın bakanım ve bu toplantıda kadınların yaşadığı bu drama dikkati çekmek istiyorum" dedi.

Kadınların katkısı olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın imkansız olduğunu belirten Kaya, "Kadınların neredeyse tüm yaşam alanlarında hak sahibi olmaları hayati bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Çalışan annelere sağlanan yeniliklere ilişkin konuşan Kaya, "Türkiye’de sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm, kadınların sağlık hizmetlerine de yansımıştır. Bugün Türkiye olarak, doğum öncesi bakım hizmetlerine erişimde yüzde 99 ve sağlık çalışanlarıyla doğumda yüzde 98 gibi yüksek oranlara ulaştık" dedi.
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