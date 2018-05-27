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Baba Bush hastaneye kaldırıldı

ABD’nin 41. Devlet Başkanı George H. W. Bush hastaneye kaldırıldı.

27 Mayıs 2018 Pazar 22:33
Baba Bush hastaneye kaldırıldı

ABD’nin 41. Devlet Başkanı George H. W. Bush hastaneye kaldırıldı.

Amerika Birleşik Devletlerinin 41. Devlet Başkanı George H. W. Bush düşük tansiyon sebebi ile ABD’nin Main eyaletindeki bir hastaneye kaldırıldı. Bush’un sözcüsü Jim McGrath, yaptığı açıklamada 93 yaşındaki eski başkanın durumunun iyi olduğunu, öte yandan kendisinin birkaç günlüğüne ‘Güney Maine Sağlık Merkezi’nde kalacağını belirtti.

Bush, geçtiğimiz ay, eşi Barbara Bush’un cenaze töreninden sonra kanına bulaşan bir enfeksiyon sonrasında yine hastaneye kaldırılmıştı.

(Hasan Çelik/İHA)
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