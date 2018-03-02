Azerbaycan’da yangın: 30 ölü

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 30 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı olarak kurtulan 4 kişinin hastaneye götürülüp tedavi altına alındığı bildirildi.
Son Güncelleme: 02.03.2018 10:53
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 30 kişi hayatını kaybetti.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 30 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı olarak kurtulan 4 kişinin hastaneye götürülüp tedavi altına alındığı bildirildi.