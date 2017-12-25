Azerbaycan Ermenistan İHA’sını düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık günü öğle saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Ağdam bölgesinde, Ermenistan’a ait insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşları yaparken belirlendiği bildirildi. Açıklamada, hava araçlarının Azerbaycan askerleri tarafından açılan ateş sonucu düşürüldüğü belirtildi.