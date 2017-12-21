Avustralya’da araç kalabalığa daldı: 12 yaralı

Avustralya polisi, Melbourne’de kalabalığın arasına dalan araç sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı. Victoria polisi, araç sürücüsünün Flinders Caddesi’nde yoğun olarak yayaların kullandığı yerde en az 12 kişinin yaralanmasına yol açtığını belirtti. Bölgeyi kontrol altına alan polis, olayda ölen kişi ya da kişilerin olup olmadığına ilişkin açıklama yapmadı. Olayın terörle bağlantısı olup olmadığı ise bilinmiyor. Bir görgü tanığı kalabalığın arasına dalan aracın yüksek hızla giden bir arazi aracı olduğunu belirtti.