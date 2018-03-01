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Avrupa’da soğuktan 48 kişi öldü

Bir haftadır Avrupa’yı etkisi altına Sibirya soğukları yüzünden 48 kişi hayatını kaybetti.

01 Mart 2018 Perşembe 13:25
Avrupa’da soğuktan 48 kişi öldü

Bir haftadır Avrupa’yı etkisi altına Sibirya soğukları yüzünden 48 kişi hayatını kaybetti.

Hafta sonu etkisini yitirecek olan soğuk hava dalgası nedeniyle Polonya’da 18, Çekya’da 6, Litvanya’da 5, Fransa ve Slovakya’da 4’er, İtalya, Sırbistan, Romanya ve Slovenya’da 2’şer, İtalya’da ise 1 kişinin öldüğü açıklandı.

Soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenler arasında evsizlerin de yer aldığı belirtildi. Bu nedenle Avrupa’da bir çok ülkede evsizler için sığınma evleri 24 saat hizmet vermeye başladı. Bazı Avrupa ülkelerinde kuru ve rüzgarlı soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkilerken, bir çok Avrupa ülkesi de karlar altına kaldı. Olumsuz hava şartları yüzünden bir çok ülkede uçak seferlerin iptal edilirken, Kosova, Arnavutluk, Birleşik Krallık, İtalya ve Portekiz’in büyük bölümünde de fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.

(Mehmet Koca/İHA)

Son Güncelleme: 01.03.2018 14:51
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