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Austin bombacısının kimliği tespit edildi

ABD’nin Teksas eyaletinin Austin ve San Antonio şehirlerinde düzenlenen 5 ayrı bombalı saldırının failinin kimliği tespit edildi.

21 Mart 2018 Çarşamba 19:51
Austin bombacısının kimliği tespit edildi

ABD’nin Teksas eyaletinin Austin ve San Antonio şehirlerinde düzenlenen 5 ayrı bombalı saldırının failinin kimliği tespit edildi.

ABD’nin Teksas eyaletindeki Austin ve San Antonio şehirlerinde düzenlenen 5 ayrı saldırının failinin Mark Anthony Conditt olduğu tespit edildi. Teksas polisi tarafından uzun süredir aranan 24 yaşındaki suikastçı salı günü FedEx’de gerçekleşen patlamaların ardından güvenlik kameralarına yakalanmıştı. Teksas polisi Çarşamba sabahı Conditt kaldığı oteli tespit etmiş ve bölgede bir operasyon başlatmıştı. Otelden çıkış yaptıktan sonra Özel polis kuvveti SWAT timinin arabaya yaklaştığını fark eden Conditt arabayı havaya uçurarak intihar etmişti.

Austin Polis Şefi Brian Manley, Conditt’in nereden geldiğini bilmediklerini ancak 2010-2012 yılları arasında Austin Koleji’ne devam ettiği belirtildi. Anthony Conditt intiharının ardından birçok soru işareti bıraktı. Yaptığı saldırıların sebebi hala bilinmezken polis, FBI ve ATF araştırmalarını sürdürüyor. Ayrıca güvenlik güçleri Conditt’in bir suç ortağı olabileceği konusunda da araştırma yapıyor. Polis ve yetkililer Conditt’in ölmesine rağmen halkı daha önceden hazırlanmış, yerleştirilmiş ve gönderilmiş bombaların olabileceği konusunda uyarıyor ve halktan temkini elden bırakmamasını istiyor.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu /İHA)
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