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”Arakan krizinden Myanmar ordusu sorumlu”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin, Arakan krizinden Myanmar ordusunun sorumlu olduğunu söyledi.

19 Aralık 2017 Salı 14:33
”Arakan krizinden Myanmar ordusu sorumlu”

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin, Myanmar Lideri Aung San Suu Kyi’nin Rakhine Eyaletinde yaşayan Arakanlı Müslümanların öldürülmesine ve ülkelerinden sürülmesine neden olmakla suçlanabileceğini söyledi. Hüseyin, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara uyguladığı baskı ve zulme dayalı saldırıların son derece planlı olduğunu söyleyerek, ülkenin lideri Aung San Suu Kyi’den bu saldırıları durdurmasını talep etti.

Hüseyin, yaşananların soykırım olduğunun gözardı edilmez olduğunu belirterek, bir gün bir mahkemenin Arakanlı Müslümanlara soykırım yapıldı hükmünü verirse şaşırmayacağını sözlerine ekledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin, Myanmar yönetiminin uluslararası toplumun uyarılarını dikkate almadığı için Arakan’daki durumun daha kötüye gitmesinden endişeli olduğunu da belirtti.

Son Güncelleme: 19.12.2017 14:41
Anahtar Kelimeler:
Arakan KriziMyanmarBirleşmiş MilletlerZeid Raad El HüseyinArakan
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