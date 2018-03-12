Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 15°
sağanak
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118237
ALTIN
164.638
DOLAR
3.8646
STERLİN
5.3852
EURO
4.7776
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Amerika’dan BMGK’de Doğu Guta önerisi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde ilan edilen ateşkesin uygulanamaması üzerine yeniden toplandı.

12 Mart 2018 Pazartesi 23:09
Amerika’dan BMGK’de Doğu Guta önerisi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde ilan edilen ateşkesin uygulanamaması üzerine yeniden toplandı.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde BM tarafından ilan edilen ateşkesin uygulanamaması üzerine yeniden toplandı. ABD, Suriye genelinde 30 günlük bir ateşkes talebinde bulundu. ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, Suriye’nin Doğu Guta’daki saldırısının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, bunun önüne geçilmesini istedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise oturumda yaptığı konuşmada, “Alınan ateşkes kararı düşmanlıkları sona erdirmiyor. Şiddet İdlib’in bir kısmı, Şam ve banliyöleri dahil olmak üzere Doğu Guta’da devam ediyor. Ne yazık ki hiçbir kuşatma kaldırılmadı. Bir hasta ya da yaralı bir kişi henüz tahliye edilmedi” şeklinde konuştu.

Rusya’nın BM elçisi Vassily Nebenzia, Güvenlik Konseyi tarafından verilen ateşkes kararının Doğu Guta’daki terörist grupları kapsamadığını belirterek, “Bölgesel istikrarı çok ama çok zorlaştırabilecek adımlar atılıyor” dedi.

(Candemir Sarı /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abhazya’dan ABD’ye rest
Abhazya’dan ABD’ye rest
Teksas’ta bir saldırı daha: 1 ölü, 1 yaralı
Teksas’ta bir saldırı daha: 1 ölü, 1 yaralı
Nepal’deki uçak kazasında bilanço 49’a yükseldi
Nepal’deki uçak kazasında bilanço 49’a yükseldi
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell Kosova’da
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell Kosova’da
Ünlü Fransız modacı hayatını kaybetti
Ünlü Fransız modacı hayatını kaybetti
38 ölü, 23 yaralı, 10 kayıp
38 ölü, 23 yaralı, 10 kayıp
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim