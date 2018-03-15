Amerika’da üst geçit çöktü: 1 ölü, 6 yaralı

ABD’nin Florida eyaletindeki bir üst geçidin çökmesi sonucu ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Amerika Birleşik Devletlerinin Florida eyaletinde yapımı devam eden üst geçit çöktü. Çok sayıda araç yıkılan üst geçidin altında kaldı. Olay itfaiye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler enkaz altında kalan araçlardaki yaralıları kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. İlk bilgilere göre, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

(İHA)