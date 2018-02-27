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Almanya’da Türk Büyükelçiliğine alçak saldırı

Bölücü örgüt PKK yandaşları, Türkiye’nin Almanya’daki Büyükelçiliğine saldırı düzenledi.

27 Şubat 2018 Salı 14:25
Almanya’da Türk Büyükelçiliğine alçak saldırı

Bölücü örgüt PKK yandaşları, Türkiye’nin Almanya’daki Büyükelçiliğine saldırı düzenledi.

Başkent Berlin’in Tiergarten semtinde bulunan Türk Büyükelçiliği önüne gelen yüzleri maskeli dört saldırgan, önce sis bombası attı, ardından terör örgütü PKK’nın renklerini oluşturan kırmızı, sarı ve yeşil renkli boya torbaları atarak saldırıda bulundu.

Sabah saat 06.00 sıralarından gerçekleşen saldırıda yaralanan olmazken, bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

(Mehmet Koca/İHA)

Son Güncelleme: 27.02.2018 16:26
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