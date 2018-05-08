Almanya’da tren kazası: 2 ölü, 14 yaralı

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Augsburg kentinde yolcu treninin duran yük trenine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Alman demir yolları Deutsche Bahn tarafından yapılan açıklamada, Aichach kasabası istasyonundaki kazanın oluş nedenleri hakkında açıklama yapılmazken, saat 21.20 sıralarında meydana gelen kaza anında trende 20 yolcunun olduğu, 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan yolcuların ise olay yerinde ve bölgedeki hastanelere kaldırıldıkları ve ağır yaralının olmadığı bildirildi.

(İHA)