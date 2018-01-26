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Almanya’da terör yandaşları yine sahnede

Terör yandaşları, Almanya’da camilere saldırılar düzenlemekle yetinmeyip, büyük şehirlerde de gösterilere hazırlanıyor.

26 Ocak 2018 Cuma 14:52
Almanya’da terör yandaşları yine sahnede

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde başlattığı ’Zeytin Dalı Harekatı’ Almanya’da terör yandaşlarını rahatsız etti. PKK/KCK/PYD-YPG yandaşları Almanya’da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) başta olmak üzere çeşitli dini kurumlara ait camilere saldırılar düzenlemekle yetinmeyip, şimdi de Almanya’daki büyük şehirlerde kışkırtıcı gösterilere hazırlanıyor.

ESNAF TEDİRGİN

Her fırsatta Türkiye karşıtı eylemler gerçekleştiren Almanya’daki PKK/KCK/PYD-YPG yandaşları, şimdi de ’Zeytin Dalı Harekatı’ aleyhine Köln şehrinde gösteri düzenleyecek. Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör yandaşlarının 20 bin kişiyle protesto yürüyüşü yapması bekleniyor. Polis sözcüsü, yürüyüşte bin 500 polisin görev alacağını ancak, bu rakamın yeterli olmaması durumunda ek destek istendiğini ifade etti.

KÖLN’DE BÜYÜK GERGİNLİK HAKİM

Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM) tarafından organize edilen yürüyüş dolayısıyla Köln esnafı çıkacak olası olaylardan dolayı tedirgin. Özellikle, gösteri sırasında Türk kökenli esnafların hedef alınmasından endişe duyuluyor.

TERÖRİST BAŞI ÖCALAN’IN POSTERLERİNE VE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FLAMALARINA İZİN VERİLMEYECEK

Polis sözcüsü, her türlü önlemi aldıklarını, terör örgütü PKK flamaları ve terörist başı Öcalan’ın posterlerinin yasadışı olduğunu belirterek, bunların kullanılması durumunda müdahale edileceğini ifade etti. Polis, Köln’ün merkezinde düzenlenecek yürüyüşte, Kürt ve Türk grupların karşı karşıya gelmesinden endişe ediyor. Aynı gün, 1.FC Köln ile Augsburg futbol kulüpleri arasında bir maçın da oynanacak olması, şehirde tedirginliğe yol açtı.

Almanya İçişleri Bakanlığı, Almanya’da Bonn ve Essen gibi şehirlerde terör yandaşlarının küçük çapta gösteri yaptığını, buna karşı da Avrupa Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) de karşıt gösteriler düzenlediğini duyurdu.

2017 yılının Eylül ayında Nav-Dem, Köln’de terörist başı Öcalan’ın bayraklarıyla ’Kürt festivali’ düzenlemiş ve Almanya ile Ankara arasında soruna yol açmıştı. Geçtiğimiz aylarda da Düsseldorf şehrindeki gösterilerde terörist başının posterlerine izin verilmemiş ve terör yandaşları polisle çatışmıştı.

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