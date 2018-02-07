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Almanya’da koalisyon anlaşması sağlandı

Almanya’da Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti arasında yapılan koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 13:34
Almanya’da koalisyon anlaşması sağlandı

Sabah saatlerine kadar süren koalisyon görüşmelerinde bakanlıkların paylaşımları konusunda tarafların anlaşmakta zorluk çektikleri fakat ilerleyen saatlerde bu konuda da anlaşma sağlandığı, partilerin basına yansıttığı haberler arasında yer aldı. Alman basınına yansıyan haberlere göre, Sosyal Demokratlar’ın görevlendireceği bakanlıklar şu şekilde: Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı. Koalisyonun küçük ortağı durumundaki Hristiyan Birlik Partisi (CSU) ise Ekonomi bakanlığı ve Savunma Bakanlığını alacağı Alman basınına yansıyan haberler arasında. Bugün öğleden sonra tekrar bir araya gelecek taraflar koalisyon anlaşmasını imzalayacaklar.

Eski Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrint, koalisyon görüşmeleri çıkışında basına yaptığı açıklamada, "Almanya yeni hükümetine kavuştu" dedi.

Almanya’da 24 Eylül 2017 tarihinde yapılan genel seçimlerden sonra hükümette olan CDU partisinin birçok koalisyon girişimine rağmen anlaşma sağlanıp hükümet kurulamamıştı. Seçimin hemen ardından SPD partisi koalisyon yapmayacağını açıklamıştı.

Son Güncelleme: 07.02.2018 14:49
Anahtar Kelimeler:
Almanya SeçimleriAlmanya KoalisyonAlmanya
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