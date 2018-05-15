Almanya’da İsrail protestosu

Almanya’nın başkenti Berlin’de toplanan yüzlerce kişi İsrail’in Gazze-İsrail sınırında gerçekleştirdiği katliamları ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını protesto etti.

Almanya’nın Berlin şehrindeki Brandenburg Kapısı önünde toplanan yüzlerce kişi İsrail’in Gazze- İsrail sınırında gerçekleştirdiği katliamları ve Amerika Birleşik Devletleri’nin İsrail’in tel Aviv şehrinde bulunan büyükelçiliğini Kudüs’ taşıyarak, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını protesto etti. ABD’nin Almanya Büyükelçiliği’nin protesto yapılan yere yakın olması sebebi ile Alman polisi sıkı tedbirler aldı. Almanya’nın önemli sembollerinden biri olan Brandenburg Kapısı, önünde toplanan kalabalık, Filistin’in, özgürlüğü yönünde sloganlar attı. Filistin’e destek olmak için düzenlenen gösterinin sakin ve olaysız geçtiği kaydedildi.

(İHA)