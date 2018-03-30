Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 12°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
115402
ALTIN
168.658
DOLAR
3.9551
STERLİN
5.5610
EURO
4.8753
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Almanya’da camiyi yakmaya çalışanlar tutuklandı

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ulm kentinde geçtiğimiz hafta bir camiye yapılan molotof kokteyli saldırıyı gerçekleştiren dört Suriyeli tutuklandı.

30 Mart 2018 Cuma 09:28
Almanya’da camiyi yakmaya çalışanlar tutuklandı

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ulm kentinde geçtiğimiz hafta bir camiye yapılan molotof kokteyli saldırıyı gerçekleştiren dört Suriyeli tutuklandı.

İslam Toplumu Milli Görüş’e (IGMG) bağlı camiye geçtiğimiz hafta Molotof kokteylilerle saldırı düzenlenmiş, çıkan yangın büyümeden söndürülmüştü. Stuttgart Polisinin yaptığı açıklamaya göre saldırıyı gerçekleştiren yaşları 18 ile 27 arasında değişen 4 Suriyeli tutuklandı. Gözaltına alınan 4 kişiden birisinin saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiğini açıklayan Stuttgart Polisi, iki saldırganın 18, birinin 24, diğerinin ise 27 yaşında olduğunu açıkladı. Saldırganlar, adam öldürmeye teşebbüs ve ağır kundaklama teşebbüsü ile yargılanacak.

Molotof kokteylli saldırıda camide hasar oluşmuştu. Olayın ardından saldırganlar kaçarken cami çevresinde kullanılmamış molotof kokteylleri bulunmuştu.

(Sinan Karamurat/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım: "AB’ye yakışmıyor”
Başbakan Yıldırım: "AB’ye yakışmıyor”
“Çok yakın zamanda Suriye’den çekileceğiz”
“Çok yakın zamanda Suriye’den çekileceğiz”
ABD yakın zamanda Suriye’den çekiliyor
ABD yakın zamanda Suriye’den çekiliyor
Rusya’dan hamle
Rusya’dan hamle
Rusya’dan İngiltere’ye suçlama
Rusya’dan İngiltere’ye suçlama
Sarkozy’ye yolsuzluk davası
Sarkozy’ye yolsuzluk davası
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim