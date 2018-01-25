Almanya’da camiye saldırı düzenlendi

Almanya’nın Hannover bölgesinde bulunan Stade-Bützfleth DİTİB Ulu Cami’ne saat 02.00 sularında PKK örgüt elemanları tarafından bir saldırı düzenlendi. Saldırıda mescidin ön camları ve güney istikametindeki gençlik lokalinde 7 adet cam ince uçlu ve ağır darbeli bir cisimle tamamen kırıldı. Cam altındaki duvarlara ’Afrin ve intikam’ yazısı yazıldı. Olayın ardından polise ihbarda bulunuldu. Cami saldırıları, 2018 Ocak ayı itibariyle 6’ya yükseldi.