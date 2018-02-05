Almanya’da 11 camiye saldırdılar

Almanya’nın Hannover bölgesi Halle Saale kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesinde hizmet veren camiye PKK/YPG militanları, cami duvarlarını; Afrin’le dayanışma içinde olduklarını bildiren sloganlar yazarak kirlettiler. Irkçı içerikli sloganlarla da cami duvarını kirleten kişi veya kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Saldırıya uğrayan Cami Cemiyeti Başkanı Ali Tetik saldırganların yakalanmasını isterken, saldırılardan dolayı Türk toplumunun endişesini dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgün Suriye Ordusu’nun Afrin’e dönük başlattıkları "Zeytin dalı" operasyonunun ardından Almanya’da Diyanet İşlerine Türk İslam Birliği (DİTİB)’e ağlı 9 Camiye ve İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatlarına (İGMG)’ye bağlı 2 camiye saldırı düzenlendi.