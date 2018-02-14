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Almanya Irak’a 350 milyon euro hibe edecek

Federal Alman Hükümeti Kalkınma Bakanlığı, Irak’ın yeniden yapılanması için Irak’a 350 milyon euro hibe edeceğini açıkladı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 18:48
Almanya Irak’a 350 milyon euro hibe edecek

Irak’ın yeniden yapılanması konferansına katılan Alman Kalkınma Bakanı Gerd Müller, yardımın DEAŞ terör örgütünün temizlendiği şehirlerinden ayrılmak zorunda kalan 580 bin mültecinin yeni yerlerinin inşaatı için kullanılacağını açıkladı. Müller, yapılacak yardımın federal meclisten onaylanmasının ardından gerçekleştirileceğini söyledi.

Müller, öncelikle mülteci çocukların okullarının, hastanelerin yeniden yapılması ve şehrin temel ihtiyacı olan altyapı çalışmalarının yeniden yapılmasının en büyük ihtiyaçların başında geldiğini belirtti. Öte yandan, Bağdat ve Erbil’de göçmen danışmanlık merkezi kuracaklarını da belirten Bakan Müller, Siemens CEO’su Joe Kaeser ile Iraklı gençlere yönelik bir eğitim merkezi kurmak için bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’ın yeniden yapılanması için Türkiye’nin 5 milyar dolar bir kredi vaadinde bulunulduğunu, yine aynı şekilde 50 milyar dolarlık insani ve kalkınma projeleri için kredi vaadinde de bulunulduğunu ifade etti. Katar 1 milyar dolar tutarında kredi ve yatırım sözü verirken, Suudi Arabistan 1.5 milyar dolar kredi hakkı, Birleşik Arap Emirlikleri 500 milyon dolar destek verecek. İngiltere, 10 yıl süreyle her yıl 1 milyar dolara kadar ihracat kredisi verecek, Japonya ise Birleşmiş Milletler kurumları ve uluslararası örgütler aracılığıyla bu yıl 100 milyon dolar hibe edecek. Ayrıca, ABD dün Irak’a 3 milyar dolara kadar kredi hakkı tahsis etti.

Son Güncelleme: 15.02.2018 10:18
Anahtar Kelimeler:
Almanyaıraka Hibe
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