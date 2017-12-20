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Almanya'da hala bir koalisyon hükümeti kurulamadı

Almanya’da genel seçimlerin yapılmasında günümüze 86 gün geçmesine rağmen hala bir koalisyon hükümeti kurulamadı.

20 Aralık 2017 Çarşamba 13:47
Almanya'da hala bir koalisyon hükümeti kurulamadı

2013 yılında Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti SPD arasında kurulan büyük koalisyon hükümetinin kurulma süresi 86 günde gerçekleşmişti. 24 Eylül 2017’de yapılan genel seçimlerden bu zamana kadar 86 gün geçmesine rağmen hala Almanya’da hükümet kurulamadı. Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti liderlerinin bu gün büyük koalisyon için ön görüşmelere başlaması olumlu geçmesi halinde büyük koalisyon olarak isimlendirilen hükümetin kurulmasının iki ayı daha bulabileceği tahmin ediliyor.

Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Angela Merkel, Sosyal Demokrat Parti ile yapılacak olan büyük koalisyon ön görüşmelerinde pazarlık konusunu yapacakları maddelerin seçimlerde halka vadettikleri maddeler olacağını belirterek, “Ön görüşmelere girme konusundaki kriterimiz CDU ve CSU tarafından hazırlanan ortak seçim programıdır” dedi. Berlin kulislerinde seçimlerden sonra hükümet kuramama rekorunun bu seçimlerde gerçekleşeceğini ve genel seçimlerle hükümeti kurma arasında 150 gün gibi bir zamanın geçebileceği konuşuluyor.

Son Güncelleme: 20.12.2017 14:03
Anahtar Kelimeler:
Almanya HükümetKoalisyon
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