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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Özil ve Gündoğan için çağrı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştuğu için eleştirilere maruz kalan Türk kökenli ünlü futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a yardımcı olunmasını isteyerek, her iki futbolcu ile “köprü kurulması gerektiğini” ifade etti.

06 Haziran 2018 Çarşamba 18:41
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Özil ve Gündoğan için çağrı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştuğu için eleştirilere maruz kalan Türk kökenli ünlü futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a yardımcı olunmasını isteyerek, her iki futbolcu ile “köprü kurulması gerektiğini” ifade etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier yaptığı açıklamada, “Onların sözlerini ciddiye almam gerekirse, ki almamam için herhangi bir neden yok, o zaman ikisinin de Alman devletine bağlılıklarını dile getirip ortaya çıkan görüntüyü düzeltmeleri onlar için iyi olur. Düşman imajı yaratılması günlük hayatta ayrım yapmayı kolaylaştırır” ifadelerini kullandı. Steinmeier, Özil ve Gündoğan ile görüştüğü için sosyal medya hesabından kendisine öfke dolu mesajlar gönderildiğini ifade ederek, yaklaşık 50 bin mesaj gönderilip konunun tartışmaya dönüştürülmesinin sosyal medya için istisnai bir durum olduğunu belirtti. Steinmeier, Alman milli takım kampından önce iki futbolcuyla bir araya gelmiş ve bu buluşma Almanya’da büyük tartışmalara yol açmıştı.

(Mustafa Tığlı /İHA)
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